В Ростовской области отремонтировали мост за 38,3 млн рублей

Мост через суходол обновили в Зимовниковском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Зимовниковском районе Ростовской области отремонтировали мост протяженностью в 25,16 погонных метра. Сообщение об этом опубликовали в телеграм-канале доснкого министерства транспорта.

Речь идет о путепроводе через суходол на участке трассы Котельниково — поселок Зимовники — Сальск — село Песчанокопское. На обновление потратили 38,3 млн рублей.

Подрядчик привел в порядок асфальтобетонное покрытие, обработал деформационные швы, улучшил водоотвод, нанес дорожную разметку. Также были установлены перила и барьерные ограждения.

