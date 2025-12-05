Житель Гродно угнал машину и поджег ее, когда испугался

Ранее фигурант уже был судим за кражу. Теперь ему инкриминируют угон и покушение на повреждение имущества (ч.1 ст. 214, ч.1 ст. 14 и ч.1 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.