В Севастополе опубликовали список объектов, изъятых у пособников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Перечень компаний и объектов, которые переданы в собственность Севастополя решением антитеррористической комиссии и правительства города, опубликован на сайте правительства Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО “СЕВСТАР ИСПС”, ООО “СЕВСТАР ИТ”, ООО “СЕВСТАР МТ”, ООО “ЛАНКОМ”, ООО “СЕВТЕЛЕКОМСЕРВИС”, ООО “ФРИНЕТ КРЫМ”, ООО “НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “МИСТ”, ИП Тихова М. С., ИП Курбатова А. Н., предприятия ООО “Цифровые инновации” и ООО “СПЕЦТЕХСЕРВИС””, — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он отметил, что национализированы компании и объекты, где по информации ФСБ собственники оказывали финансовую и прочую поддержку ВСУ и ГУР.
Полный список изъятого в госсобственность имущества опубликован на сайте правительства.