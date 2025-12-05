Ричмонд
СВО
«Кремль. Новости» стал первым каналом-миллионником в Max

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Официальный канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в мессенджере Max набрал более 1 млн подписчиков, убедился корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Он стал первым каналом-миллионником в национальном мессенджере. Аудитория канала активно растет на фоне запуска чат-бота в Max «Итоги года с В. Путиным». Через бот можно отправить вопрос к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Вопросы принимаются вплоть до окончания программы.

Кремль завел официальный канал в Max в сентябре этого года. У него также есть свое сообщество во «ВКонтакте» (85 тыс. подписчиков), каналы в Telegram (295 тыс. подписчиков) и других соцсетях.