Марзаев не сдается: осужденный на 13 лет за коррупцию бывший вице-премьер Башкирии обжаловал приговор

Осужденный за коррупцию Алан Марзаев обжаловал приговор.

Источник: Комсомольская правда

Защита бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева подала апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии на обвинительный приговор. Это следует из электронной записи на сайте Ленинского районного суда Уфы.

Напомним, 21 ноября инстанция признала Марзаева виновным в получении взяток в особо крупном размере с вымогательством и приговорила его к 13 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, экс-чиновник с конца 2023 по апрель 2024 года намеревался получить от компании «Дортрансстрой» 56,1 миллиона рублей в виде «откатов» за дорожно-строительные подряды в Уфе. Через посредника — покойного министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова — ему якобы передали 37 миллионов рублей.

Защита и сам Марзаев с обвинением не согласны. Согласно судебной процедуре, у государственного обвинения теперь есть время до 11 декабря, чтобы представить в суд апелляционной инстанции свои возражения на жалобу защиты.

