Мамы-предприниматели из новых регионов получат поддержку для старта бизнеса

Цель инициативы — помочь женщинам с детьми начать или развить собственное дело. Победительницы в каждом из четырех регионов получат гранты в размере 150 тыс. рублей на реализацию своих бизнес-идей. Участвовать могут женщины с детьми до 18 лет. Программа открыта как для начинающих, так и для действующих предпринимательниц, так как ограничения по сроку ведения бизнеса сняты. Для удобства участниц обучение может проводиться в гибридном формате.