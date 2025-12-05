Мамы-предприниматели из новых регионов получат поддержку для старта бизнеса

Минэкономразвития России открывает прием заявок на специальную программу поддержки женского предпринимательства «Мама открывает бизнес». Программа ориентирована на жительниц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и является адаптированным треком федерального проекта «Мама-предприниматель», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Цель инициативы — помочь женщинам с детьми начать или развить собственное дело. Победительницы в каждом из четырех регионов получат гранты в размере 150 тыс. рублей на реализацию своих бизнес-идей. Участвовать могут женщины с детьми до 18 лет. Программа открыта как для начинающих, так и для действующих предпринимательниц, так как ограничения по сроку ведения бизнеса сняты. Для удобства участниц обучение может проводиться в гибридном формате.
Прием заявок продлится по 14 декабря на официальном сайте программы. С 15 по 19 декабря зарегистрированные участницы пройдут интенсивный тренинг по основам предпринимательства, который будет включать изучение особенностей налогового и законодательного регулирования в новых регионах. Итогом обучения станет презентация бизнес-идей в формате питч-сессии, по результатам которой и определятся победители. Они получат грантовую поддержку.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.