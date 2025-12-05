В Петербурге изменили место полуденного выстрела

Накануне на Государев бастион доставили орудия. Пятого декабря состоялась церемония в честь первого полуденного выстрела с новой площадки, а также в честь двухсотпятилетия Михайловской военной артиллерийской академии. В этот день полуденный выстрел прозвучал из четырех орудий, размещенных на Нарышкином и Государевом бастионах. На территории Государева бастиона прошли торжественный марш знаменной группы и выступление взвода почетного караула.