Блогер Василенко зарегистрировал товарный знак «человек-улыбка»

Согласно данным ведомства, заявка на регистрацию была подана в сентябре 2025 года, в декабре было принято решение о регистрации. Василенко будет владеть товарным знаком «человек-улыбка» до 2035 года. Блогер сможет производить и продавать в России технику, одежду, безалкогольные напитки, а также предоставлять различные услуги, в том числе театральные представления и презентация живых выступлений.