Блогер Василенко зарегистрировал товарный знак «человек-улыбка»

РИА Новости: блогер Василенко получил товарный знак «человек-улыбка».

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Блогер Николай Василенко зарегистрировал в России товарный знак «человек-улыбка», выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно данным ведомства, заявка на регистрацию была подана в сентябре 2025 года, в декабре было принято решение о регистрации. Василенко будет владеть товарным знаком «человек-улыбка» до 2035 года. Блогер сможет производить и продавать в России технику, одежду, безалкогольные напитки, а также предоставлять различные услуги, в том числе театральные представления и презентация живых выступлений.

Николай Василенко — русскоязычный блогер, который транслирует позитив. Благодаря своей улыбке он также стал лицом «Сбербанка» для продвижения сервиса «Оплата улыбкой».