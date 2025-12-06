В Урюпинске продолжается благоустройство Сквера у двух вокзалов

К сегодняшнему дню подрядчик выполнил уже 70% работ. В будущем сквере появились дорожки из плитки и полиуретанового покрытия. Под ними проведены все инженерные коммуникации, в частности, для полива растений и новых опор освещения, которые уже тоже стоят. В следующем году пространство станет зеленым — здесь уже выделены зоны для посадки цветов и растений. Также предстоит установить павильоны, парковую мебель, арт-объекты, детские и спортивные площадки. Как рассказали в администрации, благоустройство привокзальной площади, остановок и тротуаров тоже в ближайших планах.