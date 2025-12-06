В Урюпинске продолжается благоустройство Сквера у двух вокзалов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Урюпинск оценил ход работ в будущем Сквере у двух вокзалов. Новую территорию для прогулок и отдыха благоустраивают в городе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект сквера победил во всероссийском конкурсе, и в следующем году новый парк смог оценить жители и гости города Урюпинска.
— Традиционно Урюпинск активно занимается вопросами благоустройства, проекты реализуются в соответствии с планами, по графику. В следующем году новое пространство будет введено. И мы уже думаем о следующем этапе обновления Сквера у двух вокзалов, — сказал во время посещения объекта губернатор.
К сегодняшнему дню подрядчик выполнил уже 70% работ. В будущем сквере появились дорожки из плитки и полиуретанового покрытия. Под ними проведены все инженерные коммуникации, в частности, для полива растений и новых опор освещения, которые уже тоже стоят. В следующем году пространство станет зеленым — здесь уже выделены зоны для посадки цветов и растений. Также предстоит установить павильоны, парковую мебель, арт-объекты, детские и спортивные площадки. Как рассказали в администрации, благоустройство привокзальной площади, остановок и тротуаров тоже в ближайших планах.