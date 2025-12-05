В Горненском заказнике запустили новую экотропу «По Дону гуляют»

В государственном природном заказнике «Горненский» состоялась церемония открытия новой обустроенной экологической тропы «По Дону гуляют», поддержанной Сбером. Реализация проекта осуществлена совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и дирекцией особо охраняемых природных территорий региона.
Новая экологическая тропа длиной 607 метров стала шестым подобным маршрутом в Горненском заказнике. Она пролегает вдоль живописных берегов реки Кундрючья и включает 10 тематических площадок. Посетители маршрута смогли насладиться красотами пойменных пейзажей, наблюдать за дикими обитателями заказника в естественных условиях и познакомиться с редкими видами растений и животных, внесёнными в Красную книгу Ростовской области. Для комфортного передвижения на пути оборудованы четыре скамейки для отдыха.
— Открытие новой экотропы на Дону — продолжение нашего тесного взаимодействия с минприроды региона по экологическому просвещению жителей. В прошлом году мы вместе издали детскую книгу, посвященную особо охраняемым природным территориям Дона. Она стала настоящим помощником при проведении экологических уроков: 300 экземпляров книги мы передали в донские школы. Открывая сегодня новую экологическую тропу, мы открываем новую страницу в просвещении и экологическом туризме на Дону. В Горненский заказник часто приезжают делегации из детских домов и домов-интернатов, и была потребность сделать легкий маршрут, доступный для каждого — для семей с детьми, людей старшего поколения, особенных посетителей. Мы верим, что тропа «По Дону гуляют» станет местом притяжения, где каждый сможет почувствовать связь с природой и понять, как важно ее беречь, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Цифровой аудиогид стал важной особенностью экотропы. Его дикторами выступили ростовские школьники и экоактивисты, которые также приняли участие в церемонии.
Фото: Евгений Чистяков.
Банк разрабатывает уже не первый аудиогид в поддержку значимых мест Ростовской области. Подобные экскурсии созданы по хутору Старозолотовскому, а также по трем донским памятникам истории: Кумженскому мемориалу, Змиевской балке, Миллеровской яме.
— Создание новой доступной экотропы — важный шаг в развитии экологического туризма и просвещения на особо охраняемых природных территориях. Мы ценим, что Сбер, как социально ответственный бизнес, является нашим постоянным партнером по сохранению природного наследия Донского края. Совместный проект по изданию детской книги, а теперь и обустройство этого маршрута — яркие примеры того, как можно в увлекательной форме рассказывать людям о необходимости бережного отношения к природе, — пояснил заместитель министра природных ресурсов и природных ресурсов и экологии Ростовской области Алексей Гринев.