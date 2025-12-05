В Горненском заказнике запустили новую экотропу «По Дону гуляют»

— Открытие новой экотропы на Дону — продолжение нашего тесного взаимодействия с минприроды региона по экологическому просвещению жителей. В прошлом году мы вместе издали детскую книгу, посвященную особо охраняемым природным территориям Дона. Она стала настоящим помощником при проведении экологических уроков: 300 экземпляров книги мы передали в донские школы. Открывая сегодня новую экологическую тропу, мы открываем новую страницу в просвещении и экологическом туризме на Дону. В Горненский заказник часто приезжают делегации из детских домов и домов-интернатов, и была потребность сделать легкий маршрут, доступный для каждого — для семей с детьми, людей старшего поколения, особенных посетителей. Мы верим, что тропа «По Дону гуляют» станет местом притяжения, где каждый сможет почувствовать связь с природой и понять, как важно ее беречь, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.