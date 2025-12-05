МАРТ назвал цены на елочных базарах в Беларуси

Стало известно, сколько в Беларуси будут стоить новогодние деревья на елочных базарах, пишет БелТА.
По словам замначальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Екатерины Макуцени, елочные базары начнут работать в Беларуси с середины декабря. Всего запланировано провести 960 елочных базаров по всей стране. Цена на живые ели будет зависеть от высоты дерева и от региона, где ее продают.
Так, стоимость живых елок будет от 7 до 40 белорусских рублей за штуку, елки в кадке будут дороже — от 12 до 47 рублей.
— Рождественские венки и елочные букеты будут предлагаться по цене 8 — 9 рублей, — пояснила чиновница.