В Мурманской области откроются 3 новые модельные библиотеки в 2026 году

Три современные модельные библиотеки начнут работу в Мурманской области в следующем году при поддержке нацпроекта «Семья». Учреждения появятся в Североморске, Мурманске и поселке Оленья Губа, сообщили в центре информационных технологий региона.
В Мурманске новую концепцию получит Центральная городская библиотека на Кольском проспекте. Важным направлением работы станет популяризация российской науки и искусства среди молодежи, поддержка творческих проектов и гражданско-патриотическое воспитание. В библиотеке появятся городская гостиная, библиозал, центр детского чтения, компьютерный класс и конференц-зал, также начнет работу лаборатория дизайна «Рисуй наших!».
Североморская Центральная городская библиотека имени Л. Крейна преобразится в «Библиотечный флагман флотской столицы». Морская тематика станет основой дизайна пространства: там обустроят зоны «Правая палуба», «Акватория чтения», «Цифровой причал», «Штурманская служба навигации» и другие. Особое место займет «Порт-музей “Писатели флотской столицы”.
В поселке Оленья Губа создадут современный культурно-информационный центр под девизом «Место, где растут идеи!». Проект «ОГО!» (Оазис. Гений. Отдых) предусматривает создание зеленой эколаборатории, детского пространства «Почемучки» и обновленного зала для взрослых читателей «Полярная мысль», территории для детского и взрослого творчества, а также собственного кинотеатра.
«Новые модельные библиотеки станут настоящими центрами притяжения для семей Мурманска, Североморска и поселка Оленья Губа. Здесь каждый член семьи найдет занятие по интересам — от чтения книг в уютной атмосфере до участия в творческих мастер-классах и образовательных мероприятиях. Мы специально разрабатывали концепции пространств так, чтобы сюда хотелось приходить всей семьей и проводить время с пользой и комфортом», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.
В 2025 году в регионе открылись шесть модельных библиотек, их общее количество достигло 33. Кроме того, в этом году Мурманская область стала лидером Северо-Запада и заняла почетное второе место в России по количеству таких учреждений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.