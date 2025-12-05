В Мурманской области откроются 3 новые модельные библиотеки в 2026 году

«Новые модельные библиотеки станут настоящими центрами притяжения для семей Мурманска, Североморска и поселка Оленья Губа. Здесь каждый член семьи найдет занятие по интересам — от чтения книг в уютной атмосфере до участия в творческих мастер-классах и образовательных мероприятиях. Мы специально разрабатывали концепции пространств так, чтобы сюда хотелось приходить всей семьей и проводить время с пользой и комфортом», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.