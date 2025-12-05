Иркутские библиотеки вошли во всероссийский сборник успешных практик по чтению. Книга создана с целью сформировать читательские привычки у детей. На конкурс было направлено более 400 заявок со всей страны. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, из них эксперты отметили два проекта из столицы Приангарья: виммельбух «Наш Иркутск» детской библиотеки № 31 «Алые паруса» и программа «Дошкольник, семья и книга» библиотеки № 9.