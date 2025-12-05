Ричмонд
Иркутские библиотеки вошли во всероссийский сборник успешных практик по чтению

Книга создана с целью сформировать читательские привычки у детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутские библиотеки вошли во всероссийский сборник успешных практик по чтению. Книга создана с целью сформировать читательские привычки у детей. На конкурс было направлено более 400 заявок со всей страны. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, из них эксперты отметили два проекта из столицы Приангарья: виммельбух «Наш Иркутск» детской библиотеки № 31 «Алые паруса» и программа «Дошкольник, семья и книга» библиотеки № 9.

— Один из проектов — это книга-гляделка без текста с иллюстрациями Иркутска. Ее создавали старшие дошкольники вместе с родителями и библиотекарями на протяжении двух лет, — пояснили в пресс-службе администрации.

А библиотека № 9 попала в сборник благодаря идее «Дошкольник, семья и книга». В учреждении проходят интерактивные чтения, встречи с иркутскими писателями, кукольные спектакли и творческие мастерские. Так, число постоянных семейных посетителей выросло на 21%.