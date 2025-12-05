Во Владимире прошел масштабный профориентационный фестиваль «КарьераФест»

На каждой площадке участники могли посетить мастер-классы, встретиться с руководителями организаций, побывать на экскурсиях на предприятия-партнеры и послушать лекции от Российского общества «Знание». Например, эксперт в области фармакогнозии и ботаники Константин Качкин рассказал о терапевтическом влиянии природы на психическое благополучие и снижение стресса. Популяризатор науки и образования Сергей Подковальников предложил обсудить, как социальный и эмоциональный климат влияют на академические результаты.