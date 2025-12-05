Во Владимире прошел масштабный профориентационный фестиваль «КарьераФест»

Более 600 школьников и студентов Владимирской области приняли участие в профориентационном фестивале «КарьераФест», который прошел 25−26 ноября 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой.
Мероприятие было организовано для знакомства молодежи с современными и востребованными профессиями, возможностями получения образования и трудоустройства в регионе. Фестиваль охватил четыре ключевых направления: агротехнологии, медицину, инженерию, педагогику.
На каждой площадке участники могли посетить мастер-классы, встретиться с руководителями организаций, побывать на экскурсиях на предприятия-партнеры и послушать лекции от Российского общества «Знание». Например, эксперт в области фармакогнозии и ботаники Константин Качкин рассказал о терапевтическом влиянии природы на психическое благополучие и снижение стресса. Популяризатор науки и образования Сергей Подковальников предложил обсудить, как социальный и эмоциональный климат влияют на академические результаты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.