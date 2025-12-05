На Вологодчине выбрали самое вкусное и качественное молоко

«Вологодская область славится своей высококачественной молочной продукцией. На протяжении последних лет хозяйства региона реализуют 99,4% молока-сырья высшего и первого класса, ежегодно берут Гран-при и золотые медали на престижных российских и международных конкурсах и выставках. Такие состязания помогают повысить конкурентоспособность наших производителей, создать еще больше возможностей для их роста, подтвердить, что вологодское молоко действительно вкусное, натуральное и полезное», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.