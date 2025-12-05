На Вологодчине выбрали самое вкусное и качественное молоко

Областной конкурс качества сырого молока «Лучшее молоко — 2025» прошел на Вологодчине в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Состязания на базе Шекснинского маслозавода объединили 24 хозяйства и предприятия, сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
На звание самого вкусного и качественного молока претендовали образцы из 16 муниципалитетов региона. Конкурсная комиссия оценивала вкус, запах и цвет образцов, содержание соматических клеток и физико-химические свойства продукции — температуру, массовую долю жира и белка, плотность, кислотность, чистоту, точку замерзания, наличие антибиотиков.
По итогам конкурса лучшим по наивысшему комплексному показателю стало молоко, производимое хозяйством Эдуарда Демичева из Череповецкого округа. Самым вкусным в регионе признано молоко СПК «Ромашевский» из Тарногского округа. Помимо этого, определили победителей по суммарной оценке результатов в трех номинациях. Ими стали колхозы «Рассвет» из Белозерского округа, «Мяксинский» из Череповецкого округа и предприятие «Зазеркалье» из Грязовецкого округа.
«Вологодская область славится своей высококачественной молочной продукцией. На протяжении последних лет хозяйства региона реализуют 99,4% молока-сырья высшего и первого класса, ежегодно берут Гран-при и золотые медали на престижных российских и международных конкурсах и выставках. Такие состязания помогают повысить конкурентоспособность наших производителей, создать еще больше возможностей для их роста, подтвердить, что вологодское молоко действительно вкусное, натуральное и полезное», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.