Третья в регионе комната матери и ребенка открылась в ПензГТУ

Помeщeниe оснащено пеленальным столиком, игровой зоной, санитарным блоком и зоной кормления.

Новое социальное пространство для мам-студенток и их малышей появилось на базе Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ). Комнату матери и ребенка открыли в вузе по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Уютное помещение, расположенное на первом этаже главного корпуса, оснащено пеленальным столиком, игровой зоной, санитарным блоком и зоной кормления. Детское пространство рассчитано на молодых родителей очной и заочной форм обучения.

«То, что мы сегодня делаем, — это очень важная и нужная часть студенческой жизни. Университет — это та среда, в которой люди не только получают образование, но и общаются, знакомятся, создают семьи, рожают детей. Если у нас с вами получится это поддерживать и расширять, я буду считать, что наша задача выполнена», — сказал и. о. ректора ПензГТУ Дмитрий Пащенко.

Отметим, что детские комнаты также созданы в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства и в Пензенском государственном университете.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.