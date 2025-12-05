Ричмонд
ТАНТК имени Бериева в Таганроге прекратил быть публичной компанией

Банк России освободил ТАНТК имени Бериева в Таганроге от обязанности раскрывать информацию.

Источник: Комсомольская правда

ТАНТК имени Бериева в Ростовской области стал непубличным акционерным обществом и теперь может не раскрывать свои решения в рамках Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующую информацию опубликовали на сайте Банка России.

Решение утвердили в Южном ГУ Центрального Банка России.

По данным Центра раскрытия корпоративной информации, в ноябре 2025 года держатели акций ТАНТК заявили просьбу об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Тогда же рассмотрели новую редакцию устава для непубличных организаций.

