Ростехнадзор навал причины взрыва газа в Ростовке

На газопроводе произошел разрыв отвода.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, на сайте Сибирского управления Ростехнадзора опубликовали сводку о несчастных случаях и авариях, произошедших в ноябре 2025 года. В числе прочего в ведомстве рассказали о причинах взрыва на газопроводе в Ростовке.

Напомним, ЧП произошло 18 ноября. Как сообщили в Ростехнадзоре, причиной стал разрыв отвода газопровода диаметром 500 мм с последующим горением.

«В результате аварии пострадавших нет, под отключение газоснабжения попали 17 населенных пунктов, часть потребителей города Омска», — рассказали в ведомстве.

Причины и обстоятельства аварии расследует комиссия под председателем заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Расследование пока не завершено.