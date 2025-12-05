Ростехнадзор навал причины взрыва газа в Ростовке

Сегодня, 5 ноября, на сайте Сибирского управления Ростехнадзора опубликовали сводку о несчастных случаях и авариях, произошедших в ноябре 2025 года. В числе прочего в ведомстве рассказали о причинах взрыва на газопроводе в Ростовке.
Напомним, ЧП произошло 18 ноября. Как сообщили в Ростехнадзоре, причиной стал разрыв отвода газопровода диаметром 500 мм с последующим горением.
«В результате аварии пострадавших нет, под отключение газоснабжения попали 17 населенных пунктов, часть потребителей города Омска», — рассказали в ведомстве.
Причины и обстоятельства аварии расследует комиссия под председателем заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора. Расследование пока не завершено.