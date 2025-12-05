Почти до конца года: на улице Революционной в Уфе перекрыли путепровод

В Уфе на пересечении улицы Революционной и проспекта Салавата Юлаева ввели частичное ограничение движения по путепроводу. Ограничение связано с благоустроительными работами и продлится до 30 декабря.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, на объекте будут поочередно закрывать по две полосы из шести в каждом направлении.
Мэрия просит водителей и горожан учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов и поездок. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути объезда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.