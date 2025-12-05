Ричмонд
Почти до конца года: на улице Революционной в Уфе перекрыли путепровод

В Уфе до 30 декабря перекрыли путепровод на улице Революционной.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на пересечении улицы Революционной и проспекта Салавата Юлаева ввели частичное ограничение движения по путепроводу. Ограничение связано с благоустроительными работами и продлится до 30 декабря.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, на объекте будут поочередно закрывать по две полосы из шести в каждом направлении.

Мэрия просит водителей и горожан учитывать это временное ограничение при планировании маршрутов и поездок. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути объезда.

