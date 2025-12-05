Госстандарт запретил продавать в Беларуси известный российский шоколад

В ведомстве заявили, что компания «Собрание» производила шоколад, который не соответствует нормам безопасности пищевых продуктов и правилам маркировки. В частности, в плитках должно быть не менее 33% какао-масла, чтобы его можно было считать горьким. Однако в образцах, произведённых «Собранием», его оказалось только 31%. То есть по составу это уже не горький шоколад, хотя внешне продукт, безусловно, на него похож.