Госстандарт запретил продавать в Беларуси известный российский шоколад

Начиная с 3 декабря, ввоз и продажа данной продукции на территории нашей республики запрещена.
Главная проблема — в составе. По данным экспертов, в шоколаде обнаружили целых 25% заменителей какао-масла при норме не более 5%, а общее содержание какао-масла и молочного жира составило всего 10,1% вместо обязательных 25%. То есть плитка выглядит как молочный шоколад, но по факту им не является, объяснили в Госстандарте.
Не первый случай
В августе Госстандарт Беларуси запретил продавать и поставлять на территорию республики один из видов российского шоколада. Речь идёт о горьких плитках с кусочками клюквы торговой марки The Original Bucherön, производством которых занимается ООО «Собрание». Причиной такого решения стали нарушения технических регламентов Таможенного союза.
В ведомстве заявили, что компания «Собрание» производила шоколад, который не соответствует нормам безопасности пищевых продуктов и правилам маркировки. В частности, в плитках должно быть не менее 33% какао-масла, чтобы его можно было считать горьким. Однако в образцах, произведённых «Собранием», его оказалось только 31%. То есть по составу это уже не горький шоколад, хотя внешне продукт, безусловно, на него похож.
Кроме того, производитель не указал на упаковке, что в шоколаде использовались заменители какао-масла. Их доля составила 4,25%, и это — тоже нарушение правил маркировки. В результате документы, подтверждающие соответствие продукции стандартам, утратили силу. Госстандарт постановил убрать российские плитки с полок и отныне не ввозить их в Беларусь.