ГАИ опровергла данные об ужесточении требований к регистрации машин

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Госавтоинспекции опровергли информацию об ужесточении требований к регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, сообщается Telegram-канале ведомства.
«Опубликованная рядом СМИ информация о якобы планируемом введении норм, направленных на ограничение регистрации транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции разъяснили, что исчерпывающий перечень оснований для регистрации транспорта и ее прекращения установлен законодательством в сфере регистрации, в частности федеральным законом № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В ведомстве добавили, что срок эксплуатации транспорта к таким основаниям не отнесен, а единственным критерием допуска машин к участию в дорожном движении вне зависимости от срока эксплуатации является уровень технического состояния и соответствия конструкции автомобилей установленным требованиям безопасности, которые подтверждаются, в том числе, результатами техосмотра.
«В связи с этим вопрос о внесении изменений в законодательство в сфере регистрации в части ограничений для транспортных средств с увеличенными сроками эксплуатации Госавтоинспекцией не рассматривается», — добавили в ГАИ.