В селе Кизильском Челябинской области открыли современный спорткомплекс

«Сегодня мы видим, как меняется к лучшему спортивная инфраструктура в наших малых городах и поселках, — отметил министр физической культуры и спорта региона Владимир Иванов. — Благодаря вниманию и личному участию губернатора Челябинской области Алексея Текслера у нас появился еще один оснащенный и комфортный спортивный комплекс. Продолжим работу в этом направлении и до конца года введем в эксплуатацию еще пять спортивных объектов».