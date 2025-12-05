В селе Кизильском Челябинской области открыли современный спорткомплекс

Новый физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом ввели в эксплуатацию в селе Кизильском Челябинской области. ФОК построили в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В залах спорткомплекса созданы все условия для тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Особое внимание уделено занятиям с детьми до 10 лет — для юных спортсменов оборудованы специальные площадки с учетом возрастных особенностей. Инфраструктура ФОКа включает современные спортивные залы, удобные раздевалки, административные помещения, благоустроенную территорию. Одновременно заниматься там смогут более 150 человек.
«Сегодня мы видим, как меняется к лучшему спортивная инфраструктура в наших малых городах и поселках, — отметил министр физической культуры и спорта региона Владимир Иванов. — Благодаря вниманию и личному участию губернатора Челябинской области Алексея Текслера у нас появился еще один оснащенный и комфортный спортивный комплекс. Продолжим работу в этом направлении и до конца года введем в эксплуатацию еще пять спортивных объектов».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.