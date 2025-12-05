На Всероссийском кадровом форуме представили прогноз кадровой потребности

Ключевые тренды и вызовы рынка труда до 2032 года обсудили на первом Всероссийском кадровом форуме, который проходил 3−4 декабря 2025 года на ВДНХ. Мероприятие является частью нацпроекта «Кадры», сообщил Минтруд РФ.
В ходе форума были организованы деловые сессии, посвященные кадровому обеспечению различных отраслей — строительства, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других. Для посетителей была открыта профориентационная экспозиция. Мероприятие прошло при участии глав российских министерств и ведомств, представителей бизнеса и экспертного сообщества.
«Символично, что форум приурочен к подведению итогов Всероссийского конкурса профессионального мастерства “Лучший по профессии”. Такой форум проводится впервые. Мы рассчитываем, что он станет ежегодным событием, приуроченным к подведению итогов конкурса для представителей рабочих профессий. Таким образом, в конце года мы будем регулярно встречаться на этой площадке, чтобы обсудить основные вопросы и вызовы рынка труда. Форум показал свою востребованность — его посетили 6,5 тыс. человек из всех регионов страны», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков представил результаты кадрового прогноза экономики на ближайшие семь лет. По его словам, общая кадровая потребность до 2032 года составляет 12,2 млн человек — именно столько специалистов необходимо вовлечь в экономику с учетом создания новых рабочих мест, замещения тех, кто выходит на пенсию, и реализации стратегических планов развития.
«Наш основной резерв — это молодежь, а значит, критически важна самореализация каждого гражданина. В этой связи мы считаем действительно важным делиться перспективами рынка труда, открыто говорить о будущих потребностях рынка труда, повышать престиж востребованных профессий, вовлекать в них молодых ребят и тех, кто готов сменить карьерную траекторию», — сказал министр.
Особое внимание на форуме было уделено вопросам молодежной занятости и профессиональной ориентации. На мероприятии прошли дискуссии о новых карьерных векторах для студентов, роли кадровых центров «Работа России» в навигации карьеры молодежи, а также презентации лучших практик трудоустройства.
Кроме того, на площадке форума были подведены итоги Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости. Также состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров IV Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи среди работодателей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.