На Всероссийском кадровом форуме представили прогноз кадровой потребности

«Символично, что форум приурочен к подведению итогов Всероссийского конкурса профессионального мастерства “Лучший по профессии”. Такой форум проводится впервые. Мы рассчитываем, что он станет ежегодным событием, приуроченным к подведению итогов конкурса для представителей рабочих профессий. Таким образом, в конце года мы будем регулярно встречаться на этой площадке, чтобы обсудить основные вопросы и вызовы рынка труда. Форум показал свою востребованность — его посетили 6,5 тыс. человек из всех регионов страны», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.