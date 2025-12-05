Билеты на все декабрьские спектакли балета «Щелкунчик» распроданы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Билеты на все декабрьские представления «Щелкунчика» в Большом театре уже распроданы, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи на официальном сайте театра стартовали 2 декабря, а сегодня зрителям предложили четвертый, заключительный блок предновогодних спектаклей. Всего в декабре Большой покажет «Щелкунчика» 18 раз.
Билеты на дневное представление 31 декабря начали продавать в 12:00, их раскупили за полтора часа. В 13:00 появились билеты на вечер, последний из них купили к 14:26.
Впрочем, время от времени на сайте появляются единичные билеты на другие дни, но практически тут же исчезают.
На январь Большой театр запланировал еще 15 показов «Щелкунчика», продажа билетов начнется 8 января.
Поскольку балет пользуется колоссальной популярностью в преддверии Нового года, Большой продает большую часть билетов с аукциона. Так, комплект из четырех билетов на 28 декабря превысил начальную стоимость более чем в три раза и достиг 660 тысяч рублей.