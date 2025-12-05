Власти Ленобласти назвали города, где могут ввести платную парковку

Вице-губернатор Ленинградской области по транспорту и ТЭК Денис Седов высказался о возможном введении платы за проезд по будущей трассе КАД-2 и организации платных парковок в регионе. По его словам, платные дороги — это современная реальность, и их появление не вызывает негатива у пользователей.
— Мы все пользуемся ЗСД — разве кому-то от этого плохо? Но мы трассой пользуемся и довольны. Посмотрите на поток транспорта и представьте, если бы весь поток с КАДа и ЗСД пошел у нас сейчас в город, — передает слова Седова 78.ru.
Вице-губернатор также отметил, что процесс автомобилизации в России неизбежен, и инфраструктура должна развиваться соответственно.
Что касается платных парковок, Денис Седов подчеркнул, что их введение принесет пользу местным жителям, которые будут иметь льготы, в то время как приезжие будут оплачивать услугу. Особенно актуальна эта мера в городах с высоким туристическим потоком и в густонаселенных районах, таких как Мурино и Кудрово, где из-за стихийной парковки возникают проблемы с проездом, в том числе для экстренных служб.
— В Мурино и Кудрово вопрос платных парковок уже назрел. Там пожарная машина не может проехать, так что проблемы необходимо дорабатывать и всерьез заниматься организацией парковочных пространств, — сказал он.
Седов добавил, что все решения по организации парковок должны приниматься исходя из комфорта жителей и необходимости наведения порядка в парковочных пространствах.