Власти Ленобласти назвали города, где могут ввести платную парковку

Что касается платных парковок, Денис Седов подчеркнул, что их введение принесет пользу местным жителям, которые будут иметь льготы, в то время как приезжие будут оплачивать услугу. Особенно актуальна эта мера в городах с высоким туристическим потоком и в густонаселенных районах, таких как Мурино и Кудрово, где из-за стихийной парковки возникают проблемы с проездом, в том числе для экстренных служб.