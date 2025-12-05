Ричмонд
Новый музей в Евпатории — что задумали авторы проекта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. Памятник Евпаторийскому десанту станет основой нового музейного комплекса, который будет создан на территории курорта «Золотые пески России» в Евпатории и объединит самые современные мультимедийные экспозиции. Подробнее об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали генеральный директор федерального курорта Вадим Волченко и депутат Государственного Совета Республики Крым Валерий Аксенов.

Источник: Соцсети

В Евпатории появится музейный комплекс в честь подвига десантников, высадившихся в городе в январе 1942 года, сообщал ранее глава местной администрации Александр Юрьев. В рамках реализации проекта запланировано благоустройство территории вокруг существующего памятника десантникам. Он находится на территории курорта «Золотые пески России».

«Евпаторийский десант 1942 года — героическая страница истории. И когда рассматривали варианты создания общественных пространств, стало понятно, что этот памятник становится сердцем, центром курорта. Вокруг него точно будет благоустроенная площадь, садовое парковое пространство, и там просто напрашивается музей», — сказал Волченко.

По его словам, вопрос создания музея уже сейчас прорабатывается совместно с Русским географическим обществом, которое оказывает экспертную и методологическую поддержку.

Музейные пространства планируется наполнить мультимедийными экспозициями с использованием 3D-технологий и технологий дополненной реальности.

Большую поддержку идея получила в Госсовете Крыма. По мнению крымского парламентария Валерия Аксенова, музейный комплекс необходим и будет пользоваться большой популярностью у туристов.

«Вот, например, один энтузиаст в Евпатории имеет катер с прозрачным домом и каждый год летом возит туристов к этому памятнику десанту. А на глубине восьми метров, где-то в метрах 100 от берега, лежит подбитый тральщик. Когда хорошая погода, его очень хорошо видно. И людям это очень интересно. Во-вторых, памятник стоит на проходном месте, машины проезжают мимо — сигналят, отдают честь и все прочее. Поэтому, я думаю, что это нужно для того, чтобы люди могли приехать и посмотреть, познакомиться с этим краем, который, имеет очень примечательную историю», — считает Аксенов.

Концепцию музея будут прорабатывать совместно с федеральными структурами, местной администрацией, общественным советом. Вместе с Государственным советом Крыма организуют рабочую группу. В итоге планируется, что объект будет масштабным и впишется в структуру нового курорта, где туристы смогут не только отдыхать, но и знакомиться с героической историей Крыма.

Памятник участникам Евпаторийского десанта 1942 года располагается на 58-м километре шоссе Симферополь — Евпатория. Скульптура открыта в 1970 году и является братской могилой.

Имена 58 похороненных в ней установлены. Монумент имеет статус памятника истории.

Курорт «Золотые пески России» входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Программа направлена на строительство 12 крупных морских курортов в десяти субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.