Новый музей в Евпатории — что задумали авторы проекта

«Вот, например, один энтузиаст в Евпатории имеет катер с прозрачным домом и каждый год летом возит туристов к этому памятнику десанту. А на глубине восьми метров, где-то в метрах 100 от берега, лежит подбитый тральщик. Когда хорошая погода, его очень хорошо видно. И людям это очень интересно. Во-вторых, памятник стоит на проходном месте, машины проезжают мимо — сигналят, отдают честь и все прочее. Поэтому, я думаю, что это нужно для того, чтобы люди могли приехать и посмотреть, познакомиться с этим краем, который, имеет очень примечательную историю», — считает Аксенов.