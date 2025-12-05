Вафин: Средний размер пенсий инвалидов в Татарстане составляет 24 630 рублей

Об этом в интервью «Татар-информу» в декаду инвалидов сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.
«На сегодняшний день средний размер пенсии взрослых людей с инвалидностью первой группы составляет 30 821 рубль, второй группы — 22 870 рублей, третей группы — 20 823 рубля. Также есть категория людей, получивших инвалидность в детстве, размеры их пенсий составляют: у первой группы — 19 380 рублей, второй группы — 15 700 рублей, третьей группы — 9 092 рубля», — рассказал он.
Страховая пенсия назначается, если у человека есть страховой стаж, даже если он минимальный. Государственная пенсия положена тем, у кого стаж работы отсутствует полностью, или для людей, которые получили инвалидность, связанную с военной службой, катастрофами и другими обстоятельствами. Если страховой стаж вообще отсутствует, то назначается социальная пенсия. Пенсии по инвалидности назначаются в беззаявительном порядке — гражданину направляется соответствующее извещение.
«В 2026 году страховые пенсии проиндексируют один раз на 7,6%», — отметил Вафин.