Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вафин: Средний размер пенсий инвалидов в Татарстане составляет 24 630 рублей

Люди с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана получают страховую и государственную пенсии. Средний размер пенсий инвалидов по республике составляет 24 630 рублей.

Источник: Reuters

Об этом в интервью «Татар-информу» в декаду инвалидов сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«На сегодняшний день средний размер пенсии взрослых людей с инвалидностью первой группы составляет 30 821 рубль, второй группы — 22 870 рублей, третей группы — 20 823 рубля. Также есть категория людей, получивших инвалидность в детстве, размеры их пенсий составляют: у первой группы — 19 380 рублей, второй группы — 15 700 рублей, третьей группы — 9 092 рубля», — рассказал он.

Страховая пенсия назначается, если у человека есть страховой стаж, даже если он минимальный. Государственная пенсия положена тем, у кого стаж работы отсутствует полностью, или для людей, которые получили инвалидность, связанную с военной службой, катастрофами и другими обстоятельствами. Если страховой стаж вообще отсутствует, то назначается социальная пенсия. Пенсии по инвалидности назначаются в беззаявительном порядке — гражданину направляется соответствующее извещение.

«В 2026 году страховые пенсии проиндексируют один раз на 7,6%», — отметил Вафин.