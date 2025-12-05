Вафин: Средний размер пенсий инвалидов в Татарстане составляет 24 630 рублей

Страховая пенсия назначается, если у человека есть страховой стаж, даже если он минимальный. Государственная пенсия положена тем, у кого стаж работы отсутствует полностью, или для людей, которые получили инвалидность, связанную с военной службой, катастрофами и другими обстоятельствами. Если страховой стаж вообще отсутствует, то назначается социальная пенсия. Пенсии по инвалидности назначаются в беззаявительном порядке — гражданину направляется соответствующее извещение.