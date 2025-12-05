Ген и геном: в чем разница?

Геном — это совокупность генов, полный набор наследственного материала организма. Геном включает в себя все гены (их у каждого человека около 20−25 тысяч), а также участки ДНК, которые не кодируют белки, но регулируют работу генов. Геном содержит полную программу для развития, функционирования и воспроизводства организма.