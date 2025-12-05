Ричмонд
Ген и геном: в чем разница?

Геном — это библиотека, в которой хранится множество книг, а ген — это одна книга из этой библиотеки.

Источник: Freepik

Ген — это единица наследственности. Он представляет собой определённую последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Эта последовательность кодирует информацию для синтеза белка или функциональной молекулы РНК, которые, в свою очередь, определяют конкретный признак или биохимическую функцию в организме.

Геном — это совокупность генов, полный набор наследственного материала организма. Геном включает в себя все гены (их у каждого человека около 20−25 тысяч), а также участки ДНК, которые не кодируют белки, но регулируют работу генов. Геном содержит полную программу для развития, функционирования и воспроизводства организма.

Если говорить упрощенно, геном — это библиотека, в которой хранится множество книг, а ген — это одна книга из этой библиотеки.