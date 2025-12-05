В городе Кулебаки Нижегородской области открыли пункт проката детских вещей

В пункте проката можно арендовать детские кроватки, прогулочные, универсальные и двухместные коляски, ванночки для младенцев, стульчики для кормлений, автокресла и автолюльки, ходунки, манежи, шезлонги и многое другое. Каждая семья вправе выбрать одновременно не больше трех позиций на срок от 3 до 12 месяцев.