В городе Кулебаки Нижегородской области открыли пункт проката детских вещей

Пункт бесплатной аренды вещей для новорожденных «Добротека» появился в городе Кулебаки Нижегородской области по нацпроекту «Семья». В первый же день работы услугами проката воспользовались шесть семей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Пункт открыли в Центре социальной помощи семье и детям. Арендовать там вещи смогут многодетные семьи, одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами, молодые семьи, где возраст обоих супругов до 35 лет, семьи участников специальной военной операции. Для оформления заявки достаточно предъявить документы, подтверждающие соответствующий социальный статус.
В пункте проката можно арендовать детские кроватки, прогулочные, универсальные и двухместные коляски, ванночки для младенцев, стульчики для кормлений, автокресла и автолюльки, ходунки, манежи, шезлонги и многое другое. Каждая семья вправе выбрать одновременно не больше трех позиций на срок от 3 до 12 месяцев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.