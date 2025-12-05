Металлургический завод в Великом Новгороде внедрил бережливые технологии

«Благодаря внедрению инструментов бережливого производства предприятию удалось добиться значимых результатов — количество бракованной продукции снижено более чем в два раза — с 18% до 8,5%, а выпуск медной катанки 1-го класса (материал для изготовления проволоки. — Прим. ред.) увеличился с 30% до 70%», — говорится в сообщении.