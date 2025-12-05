Металлургический завод в Великом Новгороде внедрил бережливые технологии

Новгородский металлургический завод (АО «НМЗ») успешно завершил пилотный проект по оптимизации производства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». С помощью бережливых технологий предприятию удалось добиться значимых результатов, сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.
«Благодаря внедрению инструментов бережливого производства предприятию удалось добиться значимых результатов — количество бракованной продукции снижено более чем в два раза — с 18% до 8,5%, а выпуск медной катанки 1-го класса (материал для изготовления проволоки. — Прим. ред.) увеличился с 30% до 70%», — говорится в сообщении.
АО «НМЗ» — одно из ключевых предприятий металлургической отрасли Новгородской области. Завод занимается обработкой лома драгоценных металлов, переработкой отходов I-IV классов опасности, а также эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов. Участником федпроекта «Производительность труда» предприятие стало в этом году.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.