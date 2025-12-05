Житель Башкирии солгал о своем образовании и получил от властей 5 млн рублей: прокуроры рассказали, как так получилось

В Баймакском районе Башкирии перед судом предстанет местный индивидуальный предприниматель, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в 2023 году бизнесмен подал в Министерство сельского хозяйства республики заявление на получение субсидии на развитие животноводства. В предоставленных документах он указал недостоверные сведения о наличии у него профильного высшего образования.
На основании этих ложных данных ему в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделили почти пять миллионов рублей.
Обвиняемый признал свою вину. На его имущество стоимостью более двух миллионов рублей наложен арест. Возбужденное против предпринимателя уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.
