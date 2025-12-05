Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии солгал о своем образовании и получил от властей 5 млн рублей: прокуроры рассказали, как так получилось

В Башкирии бизнесмена осудят за мошенничество на пять миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии перед судом предстанет местный индивидуальный предприниматель, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году бизнесмен подал в Министерство сельского хозяйства республики заявление на получение субсидии на развитие животноводства. В предоставленных документах он указал недостоверные сведения о наличии у него профильного высшего образования.

На основании этих ложных данных ему в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделили почти пять миллионов рублей.

Обвиняемый признал свою вину. На его имущество стоимостью более двух миллионов рублей наложен арест. Возбужденное против предпринимателя уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.