Криштиану Роналду стал рекламировать стартап белоруса

Футболист Криштиану Роналду стал рекламировать созданный белорусом стартап, написал Sputnik Беларусь.
Рекламный пост появился в аккаунте Роналду в социальной сети Х. Футболист разместил рекламное видео новой поисковой системы, которую разработал белорус.
На видео два юных футболиста обсуждают великого игрока, не называя его имя. Услышав их разговор, взрослый мужчина спрашивает у поисковой системы, о ком шла речь, и получает ответ, что это Криштиану Роналду.
— Победители никогда не перестают учиться. Никогда не переставайте спрашивать, — подписал Роналду видео.
Также рекламный пост содержит ссылку на профиль IT-проекта Perplexity.
К слову, Perplexity является американским стартапом по созданию поисковой системы с голосовым интерфейсом. Основателем стартапа является уроженец Беларуси Денис Ярац, живший в Гомеле и Минске. Ярац учился в Белорусском государственном университете на механико-математическом факультете. Позже работал в одном из проектов «Яндекса» в Москве, а затем переехал в США, где стал работать в поисковике Bing (проект Microsoft), после — в онлайн-сервисе Quora и других компаниях.
Стартап белоруса стал одним из наиболее популярных среди инвесторов. Поисковая система, созданная белорусом, уже работает и получает свыше десятка миллионов запросов ежедневно.