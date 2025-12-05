Криштиану Роналду стал рекламировать стартап белоруса

К слову, Perplexity является американским стартапом по созданию поисковой системы с голосовым интерфейсом. Основателем стартапа является уроженец Беларуси Денис Ярац, живший в Гомеле и Минске. Ярац учился в Белорусском государственном университете на механико-математическом факультете. Позже работал в одном из проектов «Яндекса» в Москве, а затем переехал в США, где стал работать в поисковике Bing (проект Microsoft), после — в онлайн-сервисе Quora и других компаниях.