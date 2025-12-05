Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На семь дней власти закроют в Омске часть улицы Твардовского у СибАДИ

Перекрытие будет с 15 по 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 5 декабря, мэрия Омска предупредила о закрытии для проезда участка улицы Твардовского в САО. В департаменте общественной безопасности это пояснили строительством линейного объекта газоснабжения.

Из-за работ на названной улице будет прекращено движения транспорта с 9:00 15 декабря до 23:00 22 декабря в районе дома № 159 по улице Правый берег Иртыша.

Автомобилистам предлагают в это время маршрут объезда по проспекту Мира и Правому берегу Иртыша.

«Участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности», — отметили в мэрии.

Ранее «КП Омск» писала, что в Омске перекрывали улицы в центре из-за Гран-при России по фигурному катанию.