На семь дней власти закроют в Омске часть улицы Твардовского у СибАДИ

В пятницу, 5 декабря, мэрия Омска предупредила о закрытии для проезда участка улицы Твардовского в САО. В департаменте общественной безопасности это пояснили строительством линейного объекта газоснабжения.
Из-за работ на названной улице будет прекращено движения транспорта с 9:00 15 декабря до 23:00 22 декабря в районе дома № 159 по улице Правый берег Иртыша.
Автомобилистам предлагают в это время маршрут объезда по проспекту Мира и Правому берегу Иртыша.
«Участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности», — отметили в мэрии.
