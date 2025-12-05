На программу «Итоги года с Путиным» поступило свыше ста тысяч обращений

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным уже отправили более ста тысяч обращений.
«По состоянию на середину сегодняшнего дня обращений поступило свыше 100 тысяч», — сообщили в эфире «России 1».
Отмечается, что больше всего граждан интересуют вопросы, касающиеся социальной сферы. На втором месте — тема СВО: поддержка бойцов и оборона, а также российская экономика.
Сбор вопросов на «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовал в четверг. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети «Одноклассники».
Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8−800−200−40−40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40.
В 2024-м «Итоги года с Владимиром Путиным» продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.