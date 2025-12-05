Ричмонд
В аэропорту Казани задерживаются семь рейсов

Два внутренних рейса отложены на 4−6 часов из-за режима беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Казани наблюдается задержка семи рейсов: три вылетающих и четыре прибывающих. Наиболее значительные изменения коснулись рейсов авиакомпании «Руслайн»: вылет в Нарьян-Мар перенесен на 4 часа 20 минут, а в Ханты-Мансийск — почти на 6 часов. Прибытие борта из Ханты-Мансийска ожидается с опозданием на 10 часов.

Задержки связаны с ранее действовавшим режимом беспилотной опасности, который вводился в Татарстане с 1:15 до 9:11. Несмотря на снятие ограничений, некоторые рейсы сохраняют значительное опоздание. Аэропорт Казани работает в штатном режиме.