Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что самарское метро нужно продлить до ж/д вокзала

После этого были допущены другие ошибки, рассуждает Михаил Матвеев, приводя в качестве примера строительство станции «Российская» вместо «Алабинской» и расходы на проектирование станции «Самарская». При этом, по словам депутата, станция «Театральная» оказалась не столь необходимой, так как рассчитана на ситуативный поток пассажиров. Важным упущением стало отсутствие станции метро на железнодорожном вокзале, которую нужно было строить сразу после «Алабинской», резюмирует Михаил Матвеев.