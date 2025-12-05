Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы преобладающие среди обращений россиян темы перед «Итогами года»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вопросы социальной сферы, экономический и оборонный блоки, а также тема специальной военной операции чаще других отмечались в первых 100 тыс. обращений россиян к президенту перед предстоящей программой «Итоги года с Владимиром Путиным», которая вновь состоится в 12:00 мск 19 декабря.

Источник: Итоги года с Владимиром Путиным

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, начал свою работу ровно сутки назад, в 15:00 мск 4 декабря. Согласно данным ОНФ, к середине текущего дня уже было принято и обработано более 100 тыс. обращений в формате звонков и сообщений с самыми разными вопросами.

По данным телеканала «Россия-1», наиболее популярными к текущему моменту являются вопросы, связанные с экономической и социальной повесткой. Кроме того, большое количество обращений связано с темой специальной военной операции. Отмечается при этом, что россиян интересует не только вопрос поддержки военнослужащих, но и непосредственно оборонная отрасль.

Самыми первыми же после открытия кол-центра стали поступать вопросы, касающиеся, помимо социального направления, коммунальной и бытовой сферы — эти вопросы и в предыдущие годы лидировали среди обращений граждан.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2 млн 500 тыс. обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1 млн 200 тыс. раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение «Москва — Путину», одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023-м, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция — 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.