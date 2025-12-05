Ричмонд
Павла Исакова избрали на пост главы Новочеркасска

Депутаты гордумы проголосовали за нового главу Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

Главой Новочеркасска избрали Павла Исакова. Решение утвердили сегодня, 5 декабря, по итогам голосования депутатов городской думы.

Известно, что перед финальным отбором в ходе конкурса Павел Исаков получил наивысший результат в 63 балла из 65 возможных. Всего же на пост претендовали восемь человек, депутаты выбирали из двух самых успешных кандидатов.

Павел Исаков родился в Ростове на Дону. Окончил Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Перед новым назначением был исполнительным директором ООО «Экотехнологии». Ранее трудился в администрациях Ростова-на-Дону и Владивостока.

В частности, с 2010 по 2015 годы занимал должность заместителя главы администрации Ворошиловского района донской столицы, а с января по август 2016 года был первым заместителем главы администрации Первомайского района Ростова на Дону.

С августа 2016 года находится в должности главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, а затем некоторое время возглавлял администрацию Советского района Владивостока.

Напомним, ранее Николай Толмачев отказался от участия в конкурсе на пост главы Новочеркасска.

