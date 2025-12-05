В Сусанинском районе Костромской области разработали новый турмаршрут

Конезавод «Медведки» в Сусанинском районе Костромской области приступил к реализации проекта по созданию нового туристического маршрута. Он направлен на увеличение туристического потока в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Туристический маршрут под названием «Медведковские квесты: тайны трех озер» предусматривает круглогодичные мероприятия на озерах Сусанинского района с использованием современного спортивного оборудования: сап-бордов, лодок, электровелосипедов, а также лыжных комплектов зимой. Проект ориентирован на семьи с детьми, молодежь до 35 лет, а также туристов всех возрастов, интересующихся культурно-просветительскими мероприятиями.
Это уже второй федеральный грант, полученный конезаводом при поддержке региона. В 2022 году предприятие реализовало туристический проект «Триозерье. Малыми тропами вглубь большой страны». На средства гранта было приобретено более 70 единиц оборудования для организации экскурсий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.