Предприятиям АПК Вологодчины возместили затраты на обучение студентов

Субсидии за практическое обучение студентов получили 11 предприятий агропромышленного комплекса Вологодской области. Компенсировать подобные расходы сельскохозяйственным товаропроизводителям помогает нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.
«В 2025 году мерой господдержки воспользовались 11 организаций агропромышленного комплекса. Возмещение предоставлено за прохождение практики 152 студентов. Объем субсидий составил более 11 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, в условиях кадрового дефицита, студенты, проходящие производственную практику, оказывают помощь хозяйствам региона. Одни с помощью специальных компьютерных программ учатся управлять стадом, подбирать корма для животных и контролировать загрузку рациона, другие — сеют, ухаживают за посевами и собирают урожай, третьи — участвуют в ремонте сельхозтехники.
Для агропредприятий практика для студентов — это возможность не только получить дополнительные рабочие силы, но еще и заинтересовать и в будущем пригласить в свою команду уже дипломированных специалистов с практическим опытом.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.