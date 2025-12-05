В омском минприроды появился новый зам, он будет отвечать за мусор

Губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил нового заместителя министру природных ресурсов и экологии Евгению Ковтуну. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Как следует из документа, новым замминистра станет Галина Гончарова. На пост она назначена на один год, новоиспеченному заму установлен испытательный срок на три месяца.
В министерстве Галина Гончарова будет курировать отрасль обращения с отходами. Первым заместителем министра на данный момент является Вадим Матвеев, также заняты вакансии еще двух замов. Гончарова составит компанию Александру Володеву и Ольге Ивановой.