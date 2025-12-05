Театры Краснодара рассказали о планах на праздники и 2026 год

Музыкальный театр к праздникам готовит балет «Щелкунчик» в исполнении Театра балета Юрия Григоровича. Труппа покажет 15 спектаклей с 11 по 18 декабря. Также запланирована музыкальная сказка «Маша и Витя против “Диких гитар”». Музыкальный театр представит 23 спектакля с 20 по 29 декабря. Для взрослой публики подготовлены концерты классической музыки от духового и симфонического оркестров: «Новогодняя симфония» — 22 и 25 декабря, «Новогодний хит» — 19 и 26 декабря, «Метель» — 6 декабря. Проводят 2025 год в Музыкальном театре Новогодним балом 29 и 30 декабря — в программе фрагменты из самых популярных и знаковых спектаклей уходящего сезона. В праздники покажут «Летучий корабль», «Ночь перед Рождеством» и другие тематические спектакли.