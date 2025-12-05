Гонконгский грипп, близкий к вакцинному, доминирует в России

«В настоящее время в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого доминирует вирус гриппа A (H3N2), что прогнозировалось ВОЗ с учетом его низкой активности в предыдущем сезоне. В состав вакцины для иммунизации в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ. По данным мониторинга циркулирующие вирусы гриппа А (H1N1) и гриппа В полностью соответствуют вакцинным штаммам. Вирус A (H3N2) хоть и очень близок к вакцинному, но отличается несколькими мутациями, которые отражаются на ее антигенности», — сказал Тотолян.