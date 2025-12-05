Гонконгский грипп, близкий к вакцинному, доминирует в России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости гриппа регистрируется в РФ, доминирует гонконгский грипп, он очень близок к вакцинному, но отличается несколькими мутациями, сообщил журналистам директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщила о разнице в составе вакцины против актуального для России гонконгского варианта вируса гриппа, которую ВОЗ рекомендовала на 2025 год.
«В настоящее время в России регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре которого доминирует вирус гриппа A (H3N2), что прогнозировалось ВОЗ с учетом его низкой активности в предыдущем сезоне. В состав вакцины для иммунизации в текущем эпидсезоне включены актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ. По данным мониторинга циркулирующие вирусы гриппа А (H1N1) и гриппа В полностью соответствуют вакцинным штаммам. Вирус A (H3N2) хоть и очень близок к вакцинному, но отличается несколькими мутациями, которые отражаются на ее антигенности», — сказал Тотолян.
Он уточнил, что научным центром «Вектор» проводятся специальные исследования циркулирующих штаммов и уровня защитных свойств используемых вакцин.
«По первым результатам изучения сывороток крови от привитых в текущем сезоне людей установлено наличие защитного титра антител, нейтрализующих циркулирующий штамм вируса гриппа A (H3N2) на 80−90%, что говорит о достаточной эффективности и протективных свойствах вакцинных препаратов», — пояснил Тотолян.
Он уточнил, что дальнейшие углубленные исследования вируса продолжаются. Вакцинация, по его словам, остается самой эффективной мерой профилактики, а привитые люди в наибольшей степени защищены от заболевания гриппом и его возможных тяжелых последствий.