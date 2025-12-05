Полиция изъяла яйцо-кулон Фаберже у проглотившего его мужчины

Стоимость яйца-кулона Фаберже составляет 33 585 новозеландских долларов, что составляет 1,4 млн руб. по актуальному курсу. Стоимость отчетливо видна на бирке. После того как сотрудники заподозрили, что посетитель магазина проглотил дорогостоящую вещицу, была вызвана полиция. Наряд прибыл через несколько минут после инцидента, 32-летнего мужчину взяли под стражу прямо в магазине.