Полиция изъяла яйцо-кулон Фаберже у проглотившего его мужчины

Полиция Новой Зеландии изъяла кулон Фаберже у мужчины, проглотившего его несколько дней назад в ювелирном магазине в Окленде, пишет Associated Press со ссылкой на пресс-службу силового ведомства, предоставившего агентству фото самой полученной улики.
Отмечается, что изъятие кулона произошло естественным путем без медицинского вмешательства. От полиции это потребовало изрядной доли терпения и специфических наблюдений. В течение шести дней новозеландским правоохранителям пришлось изучать стул подозреваемого.
Представитель полиции сообщил, что мужчина останется под стражей, а ювелирное изделие остается вещественным доказательством. Подозреваемый должен явиться в окружной суд Окленда 8 декабря. На первом слушании 29 ноября он не признал себя виновным в краже.
Изделие представляет собой подвеску в форме яйца Фаберже, выпущенную ограниченным тиражом и вдохновленную фильмом о Джеймсе Бонде 1983 года «Осьминожка». В центре сюжета фильма — операция по контрабанде драгоценностей с использованием поддельного яйца Фаберже.
Фигурирующее в нынешнем деле украшение высотой 8,4 см изготовлено из золота, расписано зеленой эмалью и инкрустировано 183 бриллиантами и двумя сапфирами. Кулон открывается, внутри находится осьминог из 18-каратного желтого золота, украшенный белыми бриллиантовыми присосками и черными бриллиантовыми глазами.
Стоимость яйца-кулона Фаберже составляет 33 585 новозеландских долларов, что составляет 1,4 млн руб. по актуальному курсу. Стоимость отчетливо видна на бирке. После того как сотрудники заподозрили, что посетитель магазина проглотил дорогостоящую вещицу, была вызвана полиция. Наряд прибыл через несколько минут после инцидента, 32-летнего мужчину взяли под стражу прямо в магазине.