Вопрос с самокатчиками планируют решить в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии признал остроту проблемы с бесконтрольным движением электросамокатов и велосипедов по тротуарам и набережным. Глава региона отреагировал на обращение жительницы Краснодара, которая пожаловалась на неудобства и опасность для пешеходов.
Кондратьев согласился, что проблема стоит остро как для краевой столицы, так и для всего региона. Он напомнил, что Кубань уже не раз выступала с инициативой о приравнивании мощных самокатов к полноценным транспортным средствам для более строгого регулирования. Однако, по словам губернатора, федеральный закон пока не поддерживает в полной мере введение новых ограничительных мер в этом направлении.
Тем не менее глава Краснодарского края поручил соответствующим службам глубоко изучить текущую правоприменительную практику и найти эффективные пути решения проблемы на местном уровне.
Вице-губернатор Кубани Александр Руппель, в свою очередь, пояснил, что на федеральном уровне уже приняты изменения, устанавливающие ограничения по мощности и скорости для средств индивидуальной мобильности. Кроме того, новые нормы дают регионам право самостоятельно вводить запреты и ограничения на движение СИМ по тротуарам. Он также отметил, что в Краснодаре уже существуют общественные пространства, где проезд на электросамокатах и других СИМ официально запрещен.
«Нужно организовать совместное совещание, чтобы мы организовали взаимодействие. Здесь и город должен быть, и курортные города подключены к нему, в том числе и полиция с руководством, чтобы мы все-таки эту ситуацию взяли под контроль», — сказал Кондратьев.