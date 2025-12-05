Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вопрос с самокатчиками планируют решить в Краснодарском крае

Губернатор Кубани отреагировал на жалобы по поводу самокатчиков.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии признал остроту проблемы с бесконтрольным движением электросамокатов и велосипедов по тротуарам и набережным. Глава региона отреагировал на обращение жительницы Краснодара, которая пожаловалась на неудобства и опасность для пешеходов.

Кондратьев согласился, что проблема стоит остро как для краевой столицы, так и для всего региона. Он напомнил, что Кубань уже не раз выступала с инициативой о приравнивании мощных самокатов к полноценным транспортным средствам для более строгого регулирования. Однако, по словам губернатора, федеральный закон пока не поддерживает в полной мере введение новых ограничительных мер в этом направлении.

Тем не менее глава Краснодарского края поручил соответствующим службам глубоко изучить текущую правоприменительную практику и найти эффективные пути решения проблемы на местном уровне.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель, в свою очередь, пояснил, что на федеральном уровне уже приняты изменения, устанавливающие ограничения по мощности и скорости для средств индивидуальной мобильности. Кроме того, новые нормы дают регионам право самостоятельно вводить запреты и ограничения на движение СИМ по тротуарам. Он также отметил, что в Краснодаре уже существуют общественные пространства, где проезд на электросамокатах и других СИМ официально запрещен.

«Нужно организовать совместное совещание, чтобы мы организовали взаимодействие. Здесь и город должен быть, и курортные города подключены к нему, в том числе и полиция с руководством, чтобы мы все-таки эту ситуацию взяли под контроль», — сказал Кондратьев.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше