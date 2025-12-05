Вопрос с самокатчиками планируют решить в Краснодарском крае

Кондратьев согласился, что проблема стоит остро как для краевой столицы, так и для всего региона. Он напомнил, что Кубань уже не раз выступала с инициативой о приравнивании мощных самокатов к полноценным транспортным средствам для более строгого регулирования. Однако, по словам губернатора, федеральный закон пока не поддерживает в полной мере введение новых ограничительных мер в этом направлении.