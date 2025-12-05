Ричмонд
В Уфе продолжается снос нелегальных торговых точек: сегодня демонтировали павильон на улице Революционной

В Уфе снесли нелегальный торговый объект на улице Революционной.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается кампания по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Сегодня был снесен павильон, расположенный на улице Революционной вблизи дома № 26. Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Демонтаж проведен в принудительном порядке в связи с отсутствием владельца объекта. Мероприятие осуществлялось в соответствии с постановлением мэрии от 13 октября 2022 года, которое утверждает порядок выявления и ликвидации самовольных построек.

Согласно этому документу, после выявления незаконно установленного объекта принимаются меры по его демонтажу, перемещению, хранению и последующему возврату собственнику или иному правообладателю. В данном случае, поскольку владелец не объявился, объект был демонтирован.

