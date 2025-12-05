Все просто. Инфекционист Чуланов назвал способ защиты от гонконгского гриппа

Однако важно отметить, что вакцинопрофилактика гриппа, даже в случае периодического несовпадения штаммов, демонстрирует защитный эффект, предупреждая неблагоприятные последствия для здоровья людей. То есть, даже если вакцинированный человек заболевает гриппом, болезнь протекает у него гораздо легче, со значительно более низким риском госпитализации и развития тяжелых осложнений по сравнению с теми людьми, кто не вакцинировался перед началом эпидемического сезона. Особенно важно защитить с помощью вакцин людей из групп риска: беременных, меленьких детей, пожилых и лиц с хронической патологией.