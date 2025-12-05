Все просто. Инфекционист Чуланов назвал способ защиты от гонконгского гриппа

Можно защитить себя и близких от вируса гонконгского гриппа и всех остальных циркулирующих по стране видов гриппа? Вот что рассказал aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов:
— Современные вакцины против гриппа направлены против трех или четырех вариантов вируса — A (H1N1), A (H3N2) и В (линия Виктория или Ямагата). Многолетний опыт применения вакцин доказал их эффективность в предупреждении гриппа, госпитализации больных и летальных исходов. Кроме этого применяемые в настоящее время вакцины от гриппа высокоочищены и безопасны, они не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом.
В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом одновременно циркулируют разные штаммы вируса, в том числе, отличающиеся от штаммов, включенных в вакцины.
Однако важно отметить, что вакцинопрофилактика гриппа, даже в случае периодического несовпадения штаммов, демонстрирует защитный эффект, предупреждая неблагоприятные последствия для здоровья людей. То есть, даже если вакцинированный человек заболевает гриппом, болезнь протекает у него гораздо легче, со значительно более низким риском госпитализации и развития тяжелых осложнений по сравнению с теми людьми, кто не вакцинировался перед началом эпидемического сезона. Особенно важно защитить с помощью вакцин людей из групп риска: беременных, меленьких детей, пожилых и лиц с хронической патологией.
Для наблюдения за циркулирующими штаммами вируса гриппа сформирована и на протяжении многих десятилетий функционирует разветвленная многоуровневая система глобального эпидемиологического надзора. В связи с тем, что в геноме вируса гриппа происходят постоянные изменения, по всему миру проводится систематический сбор и изучение циркулирующих штаммов вируса, чтобы предсказать какие из них будут преобладать в следующем эпидемическом сезоне, и на основе этих данных обновить состав вакцин.
Сегодня вакцинация от гриппа — это не просто медицинская процедура, а масштабная государственная программа, основанная на научных данных и передовых технологиях, благодаря которой ежегодно сохраняются тысячи жизней детей и взрослых.