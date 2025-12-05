В школе села Троельга в Прикамье открылся агротехкласс

Агротехнологический класс появился в школе села Троельга Кунгурского округа Пермского края по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Всего в регионе функционируют 40 таких образовательных площадок, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации округа со ссылкой на главу Прикамья Дмитрия Махонина.
На занятиях в новом агротехклассе ребята будут изучать животноводство и растениеводство, в частности, осваивать направление «Генетика и селекция растений» при поддержке агрофирмы «Труд». В день открытия учащиеся получили соответствующую символику — галстуки и кепки.
В этом году профильные кабинеты также появились в Комсомольской, Шадейской, Троицкой и Усть-Туркской школах. В целом до 2030 года в Прикамье планируется открыть еще около 40 агротехклассов. По словам Махонина, их оснащают современным оборудованием и учебными материалами.
«Программы разрабатываем вместе с нашими сельхозпредприятиями. Ребята изучают не только классические направления, но и современные: сити-фермерство, робототехнику и основы сельхозмеханизации», — рассказал он.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.