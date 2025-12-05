В школе села Троельга в Прикамье открылся агротехкласс

В этом году профильные кабинеты также появились в Комсомольской, Шадейской, Троицкой и Усть-Туркской школах. В целом до 2030 года в Прикамье планируется открыть еще около 40 агротехклассов. По словам Махонина, их оснащают современным оборудованием и учебными материалами.