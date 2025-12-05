Почти 6 тыс. га новых лесов высадили в этом году в Нижегородской области

Осенний лесокультурный сезон, в рамках которого было высажено свыше 2 тыс. га леса, завершился в Нижегородской области. Всего с начала года в регионе зеленые насаждения появились на территории площадью почти 6 тыс. га по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в областном правительстве.
«В текущем году новые леса созданы на площади почти 6 тысяч гектаров, что составляет 118% от планового показателя, из них искусственным путем восстановлено 5,4 тысячи гектаров, 0,5 тысячи гектаров — комбинированным. Перевыполнение плана — это не просто статистический рекорд, а инвестиция в экологическое благополучие региона, повышение устойчивости лесного хозяйства и выполнение стратегических задач страны», — рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Отметим, что 2,3 тыс. га лесов было восстановлено с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой. Он имеет ряд преимуществ: растения сохраняют свою корневую систему во время транспортировки, быстрее адаптируются к новым почвенно-климатическим условиям и демонстрируют высокую приживаемость. Для лесопосадок в регионе используются сеянцы хвойных пород — ели и сосны, выращенных в «Семеновском спецсемлесхозе».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.