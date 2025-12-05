Почти 6 тыс. га новых лесов высадили в этом году в Нижегородской области

«В текущем году новые леса созданы на площади почти 6 тысяч гектаров, что составляет 118% от планового показателя, из них искусственным путем восстановлено 5,4 тысячи гектаров, 0,5 тысячи гектаров — комбинированным. Перевыполнение плана — это не просто статистический рекорд, а инвестиция в экологическое благополучие региона, повышение устойчивости лесного хозяйства и выполнение стратегических задач страны», — рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.