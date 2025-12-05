Детсад с витражными окнами построят в деревне Староселье в Новой Москве

Строительство детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, началось в деревне Староселье Филимонковского района Новомосковского административного округа Москвы в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В трехэтажном здании общей площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров оборудуют 12 групп для 300 воспитанников. В детском саду обустроят игровые комнаты, спальни, раздевалки, буфеты, кабинеты развивающих занятий, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Там оборудуют многофункциональные музыкальный и физкультурный залы. После завершения строительства объект передадут в столичную систему образования», — рассказал Ефимов.
Фасад здания оформят декоративной штукатуркой, панелями из фибробетона и металлическими прямоугольными пластинами светлых оттенков. Яркой деталью станут большие арочные витражи, сочетающиеся с прямоугольными окнами высотой более двух метров. У входов в здание установят навесы из закаленного стекла. Прилегающую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.